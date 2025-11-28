Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa soo xiray shirweynaha seddaxaad ee culimada Soomaaliyeed oo sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday Magaaladda Muqdisho.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka dalka oo khudbad ka jeediyey xiritaanka shirka ayaa marka hore u mahadceliyey culimada Soomaaliyeed ee ka qeyb galay shirkan maalmihii uu socday.
Mar uu ka hadlayey muhiimadda shirka uu u leeyahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka waxa uu sheegay in mar hore loo baahnaa in culimada Soomaallyeed ay isu yimaadaan, si khawaariijta baneysatay daadinta dhiiga umadda Soomaaliyeed ficiladooda guracan dadka loogu iftiimiyo loona ciribtiro.
Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe ayaa culimada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay tagaan meelaha laga xorreeyo khawaariijta si ay u wacyigeliyaan dadka deegaanadaasi ku nool, maadaama khawaariijta ay isku dayaan in ay dadka ka dhaadhiciyaan waxyaabo aan diinteena suuban iyo dhaqankeenaba sal ku laheyn.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa sheegay in Baarlamaanka labadiisa aqal uu ka shaqeyn doono dhisida hay’adda culimada Soomaaliyeed, maadaama ay muhiim tahay.
Shirka sedaxaad ee culimada Soomaaliyeed oo mudo sedax maalmood ah socday, waxaa ka qeyb galay culimo Soomaaliyeed oo isaga kala yimid gudaha dalka iyo dibadda iyo aqoonyahano, waxaana xiritaankiisa sidoo kale goobjoog ahaa wasiiro, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee Baarlamaanka dalka, Safiirka Dowladda Suudaan u fadhiya Soomaaliya, Safiirka Ururka Iskaashiga Islaamka ee Soomaaliya, Hantidhowraha Guud ee Qaranka iyo Maamulka Gobolka Banaadir, waxaana mowduuca shirka ee sanadkan uu ahaa wadajirka bulshada iyo xasiloonideeda.