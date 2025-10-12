RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa shir guddoomiyay kalfadhiga 7-aad kulankiisa koowaad ee aan caadiga aheyn oo ka dhacay xarunta guddoonka iyo guddiyada ee Villa Hargeysa.
Ugu horeyn Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka dalka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo kulanka furay ayaa xubnaha guddiga la wadaagay muhiimadda ay leedahay in la dedejiyo xulista xubnaha Soomaaliya ku meteli doona Baarlamaanka Bulshada Bariga Afrika.
Intaasi ka dib xubnaha guddiga ayaa guda galay ajendaha kulanka oo ahaa ajendeynta xubnaha Soomaaliya ku meteli doona Baarlamaanka Bulshada Bariga Afrika iyo sidoo kale xiliga uu Baarlamaanka labadiisa aqal u fariisanayo soo xulistooda, maadaama mudada Soomaaliya laga sugayo uu aad u koobanyahay.