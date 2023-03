Guddoomiyaha hay’adda Maareynta musiibooyinka Qaran Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa kulan la qaatay wafdi uu hoggaaminayo Madaxa Xafiiska Bisha Cas Soomaaliya ee dalka Qatar Mudane Axmed Aadam Xaamid.

Kulankan oo ka dhacay Xarunta dhexe ee Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka ee Magaalada Mogadishu ayaa waxaa looga hadlay wada shaqayn dhexmarta labada hay’adood oo ku aaddan arrimaha la xariira hawlaha bini’aadinnimo, abaaraha iyo gargaarka.

U qaabilsanaha hay’adda Bisha Cas ee Qatar ee dalka Soomaaliya Mudane Ahmed Adam Hamid ayaa ugu horeyn ka mahadceliyay soo dhaweynta sarreyso ee loo sameeyay isaga iyo wafdigiisa, sidoo kalana sheegay Hay’adda Maareynta musiibooyinka in ay Bisha cas Qatar diyaar u tahay in ay si dhow ula shaqeeyso, isagoo ballan qaaday in ay ka tageeri doonaan arrimaha gurmadka deg deg oo ay Bisha cas Qatar khibrad dheer u leedahay.