Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Suleyman Sheekh Cumar ayaa magaalada Washington DC uga qayb galay shir caalami ah oo uu soo qaban qaabiyey Bangiga Adduunka, kaas oo diiradda lagu saarayo sidii dalalka ka soo kabanaya colaadaha, nuglaanta iyo xasaradaha ay isku waafajin lahaayeen wax ka qabashada baahiyaha deg daga ah iyo hirgelinta qorsheyaasha horumarineed ee muddada dheer.
Shirkan ayaa lagu falanqeynayay habka ugu haboon ee lagu dheellitiri karo ka jawaabidda xaaladaha dag daga ah ee taagan iyo dhisidda istiraatiijiyado waara oo horseeda xasillooni, koboc dhaqaale iyo horumar joogto ah.
Soomaaliya ayaa madasha ku soo bandhigtay waayo aragnimadeeda ku aaddan qorsheynta horumarineed ee muddada dheer, iyadoo isla markaana xoogga saareysa muhiimadda ay leedahay ka jawaabidda duruufaha iyo caqabadaha waqtiga xaadirka ah.