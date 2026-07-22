Ururada 161-aad, 164-aad iyo 165-aad ee Guutada 16-aad Kumaandooska Danab XDS ayaa hawlgal burburin ah ka fuliyay deegaannada Buur Aylo, Jameeco, Durdur iyo Saaxweyne ee Gobolka Baay.
Hawlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa lagu beegsaday goobo iyo fariisimo ay Khawaarijtu u adeegsan jireen gabaad iyo isku abaabul. Ciidanka Kumaandooska Danab ayaa burburiyay fariisimihii iyo goobihii bartilmaameedka ahaa, iyagoo xaqiijiyay in la wiiqo dhaq-dhaqaaqyada kooxda ee deegaannadaasi.
Guutada 16-aad Kumaandooska Danab ayaa sii wadi doona hawlgallada lagu xaqiijinayo amniga iyo difaaca shacabka Soomaaliyeed.