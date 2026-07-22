Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Hindiya, Dr Cabdullaahi Maxamed Odowaa, sidoo kalena ah Safiirka aan daganeyn ee Dalalka Sri Lanka iyo Maldevis, ayaa waxaa maanta warqadaha aqoonsiga danjironimo ka guduumay Madaxweynaha dalka Maldevis Mudane Dr Mohamed Muizzu.
Kulanka Safiirka iyo Madaxweynaha waxaa goob joog ka ahaa, Lataliyaha Koowaad ee Safaaradda JFS ee Hindiy, Marwo Ayaan Maxamuud Sheekh Xaamid.
Arrimaha looga wada hadlay waxaa ka mid ahaa bogaadiinta soo noqoshada xiriirka tooska ah ee diblomaasiyadeed ee labada dal oo dib usoo laabtay markale ka dib sanadkii 10 March 1988 ay ahed markii ugu horeysay ee ay sidaan oo kale xiriir toos ah uu dhexmaro.
Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Maldevis , Dr. Cabdullaahi Maxamed Odowaa, ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta diiran ee Qasriga Madaxtooyada loogu sameeyay, wuxuu sidoo kale xusay in Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay la shaqeyso Dowladda Maldevis si loo xoojiiyo xiriir labada dal.