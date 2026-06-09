Muqdisho, 09 Juun 2026 – Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulfataax Qaasim Maxamuud, ayaa maanta daah-furay dib-u-habeyn iyo dayactir lagu sameeyay Kaydka Radio Muqdisho, si loo dardargeliyo badbaadinta iyo casriyeynta dhaxalka maqalka ee taariikhiga ah ee Soomaaliya.
Daah-furka waxaa Wasiirka ku wehliyay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Agaasimaha Radio Muqdisho iyo masuuliyiin kale, kuwaas oo kormeer ku sameeyay qeybaha kala duwan ee kaydka iyo makiinadaha dib loo dayactiray ee lagu farsameynayo canjaladaha taariikhiga ah.
Agaasimaha Radio Muqdisho, Codka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdifataax Daahir Jayte, oo madasha ka hadlay, ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray dib-u-dayactirka iyo casriyeynta kaydka baaxadda weyn ee Radio Muqdisho. Wuxuu rajo ka muujiyay in tallaabadan ay bilow u noqoto casriyeyntii ugu ballaarneyd ee lagu sameeyo kaydka, maadaama madaxda Wasaaraddu ay ka go’an tahay in keydka loo beddelo nidaam dijitaal ah (Digital Archive).
Wasiirka ayaa sheegay in dayactirka iyo dib-u-habeyntan ay tahay horudhac muhiim u ah dadaal ballaaran oo Wasaaraddu ku casriyeynayso Kaydka Radio Muqdisho, si loo ilaaliyo loona badbaadiyo kumannaan canjaladood oo xambaarsan taariikhda, dhaqanka iyo xusuusta qaranka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa bogaadiyay howl-wadeennada Radio Muqdisho iyo shaqaalaha Kaydka, isaga oo ku dhiirrigeliyay inay sii laba jibbaaraan dadaallada lagu dardargelinayo casriyeynta canjaladaha kaydka, si jiilasha mustaqbalka ay uga faa’iideystaan dhaxalkan qaran.
Wasiirku wuxuu uga mahadceliyay UNESCO iyo Barnaamijka JFIT ee Dowladda Japan taageerada ay ka geysteen qiimeynta Kaydka Radio Muqdisho, dib-u-habeynta makiinadaha iyo qalabka kaydka, iyo taageerada Barnaamijka “Memory of the World” (Xusuusta Dunida).
Wasiirka ayaa xusay in makiinadaha dib loo dayactiray ay yihiin bilow wanaagsan, balse aysan weli ku filnayn baaxadda weyn ee canjaladaha taariikhiga ah ee kaydka ku jira.
Wuxuu tilmaamay in badbaadinta iyo casriyeynta kaydku ay u baahan yihiin barnaamij ballaaran iyo iskaashi ay ka qeyb qaataan bulshada Soomaaliyeed, UNESCO iyo saaxiibbada kale ee caalamka.
Kaydka Radio Muqdisho ayaa ah hoyga ugu weyn ee lagu keydiyo taariikhda Soomaaliya tan iyo sanadkii 1951, waxaana Wasaaraddu waddaa dadaallo lagu dardargelinayo casriyeynta canjaladaha iyo ilaalinta dhaxalka qaran ee ku duugan kaydkaas.