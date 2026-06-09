Muqdisho, 09 Juun 2026 – Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay si weyn uga xun tahay duruufihii sababay in garsooraha Soomaaliyeed ee caalamiga ah, Cumar Cartan, uu ka baaqdo ka qeybgalka tartanka kubadda cagta ee caalamiga ah ee ka socda dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico.
Kadib markii la ogaaday in Garsoore Cumar Cartan uu la kulmay caqabado la xiriira oggolaanshaha gelitaanka dalka Mareykanka (Entry Denied), Wasaaraddu, iyadoo kaashaneysa Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah iyo Madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxay sameysay dadaallo diblomaasiyadeed iyo wada-xaajood ballaaran oo lala yeeshay Dowladda Mareykanka iyo hay’adda FIFA si xal degdeg ah loogu helo arrintan.
Nasiib darro, inkastoo dadaalladaas xooggan la sameeyay, ma suuragelin in xal laga gaaro arrintaas.
Garsoore Cumar Cartan wuxuu tusaale muuqda u yahay kartida, adkeysiga iyo dadaalka dhallinyarada Soomaaliyeed. Guulihiisa caalamiga ah waxay sharaf iyo sumcad u yihiin shacabka Soomaaliyeed, waxayna caddeynayaan in caqabadaha iyo duruufaha adag ee dalka ka jira aysan hor istaagin in dhallinyarada Soomaaliyeed ay gaaraan heerar sare oo caalami ah.
Wasaaradda Dhallinyarada iyo Isboortiska waxay mar kale xaqiijineysaa taageeradeeda buuxda ee Garsoore Cumar Cartan, waxayna sii wadi doontaa taageerada horumarintiisa xirfadeed iyo ka qeybgalka fursadaha caalamiga ah ee mustaqbalka.
Sidoo kale, Wasaaraddu waxay u mahadcelineysaa shacabka Soomaaliyeed, bahda ciyaaraha iyo dhammaan dadka muujiyay garab istaagga, dhiirrigelinta iyo taageerada ay u muujiyeen Garsoore Cumar Cartan.