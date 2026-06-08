Magaalada Muqdisho oo ka furmaya Madasha 3-aad ee Maayarrada Soomaaliya, oo ah kulan heer qaran ah oo muhiim u ah horumarinta maamulka dowladaha hoose iyo wada-shaqeynta hay’adaha kala duwan ee dalka.
Madashan oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa isu keenaysa Maayarrada degmooyinka dalka, masuuliyiin ka socota Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada, hay’adaha caalamiga ah, iyo sidoo kale bulshada rayidka ah.
Kulankan ayaa diiradda lagu saarayaa xoojinta adeegyada dowladaha hoose, horumarinta nidaamka maamul daadejinta, iyo sare u qaadidda wada-shaqeynta ka dhaxeysa hay’adaha kala duwan si loo gaarsiiyo adeegyo tayo leh bulshada Soomaaliyeed.