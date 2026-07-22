Waxaa Degmada Caabudwaq ka qabsoomay kulan iyo olole ballaaran oo lagu taageerayey musharraxiinta Ururka Siyaasadeedka Talo Qaran ee u taagan doorashooyinka Golaha Deegaanka iyo Golaha Wakiillada Dowladda Goboleedka Galmudug ol dhamaadka bishan ka bilaabaneyso guud ahaan deegaannada iyo degmooyinka Dowlad Goboleedka Galmudug.
Wafdi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha Ururka Siyaasadeedka Dhallinyarada Talo Qaran, Mudane Cabdiwali Cismaan Cabdi (Shancad) ayaa gaaray Degmada Caabudwaaq, halkaasi oo si diiran loogu so dhaweeyay, waxaana ay kulan la qaateen qeybaha kala duwan ee bulshada, kaasi oo looga hadlayay sidi loo taageeri lahaa musharraxiinta ururka
Qaar ka mid ah dadkii madasha ka hadlay ayaa bogaadiyay dadaalada madaxda iyo musharraxiinta ururka, iyagoo shacabka ka codsaday inay codka siiyaan maalinta Doorashada.
Guddoomiyaha Urur Siyaasadeedka Talo Qaran mudane Cabdiweli Cismaan Cabdi Shancad ayaa bulshada ku dhaqan Caabudwaaq ku boorriyey inay ka faa’iidaystaan doorashada qof iyo codka, isla markaana codkooda au ku taageeraan musharraxiinta Ururka Siyaasadeedka Talo Qaran.
Xafladda ayaa ku soo idlaatay jawi degan.