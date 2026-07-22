Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadam, oo ku matalayay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka qayb galay Shir Madaxeedka 25-aad ee Aan Caadiga Ahayn ee Midowga Afrika, kaas oo sanadkan si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha caafimaadka, kana qabsoomay magaalada Accra ee dalka Ghana.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen Gudoomiyaha Midowga Afrika iyo Madaxda Dowladaha Afrika, ayaa diiradda lagu saaray xoojinta nidaamyada caafimaadka Afrika, hirgelinta Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah, soo afjaridda AIDS-ka marka la gaaro 2030, dhimista dhimashada hooyada ee laga hortagi karo, iyo dardargelinta la tacaalidda cudurrada faafa iyo kuwa aan faafin.
Khudbaddii uu ka jeediyay shirka, Wasiirku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay mudnaan gaar ah siisay hirgelinta Daryeelka Caafimaadka Aasaasiga ah (Primary Health Care – PHC) oo saldhig u ah xaqiijinta adeegyo caafimaad oo tayo leh, loo siman yahay, isla markaana la gaarsiinayo dhammaan bulshada.
Wuxuu xusay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay waddo dib-u-habayn lagu xoojinayo xarumaha caafimaadka, shaqaalaha caafimaadka, adeegyada bulshada, nidaamyada caafimaadka ee dijitaalka ah, iyo u diyaargarowga xaaladaha degdegga ah.
Wasiirku waxa uu sidoo kale adkeeyay in Soomaaliya ay si buuxda u taageersan tahay Bayaanka Accra iyo Himilada Midowga Afrika ee lagu dhisayo nidaamyo caafimaad oo adkaysi leh, isagoo ugu baaqay dalalka Afrika in la xoojiyo iskaashiga, maalgelinta gudaha iyo wadajirka si loo xaqiijiyo caafimaad loo siman yahay iyo horumar waara oo qaaradda ka hanaqaada.