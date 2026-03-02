Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, oo ay wehliyaan Guddiga Gurmadka Abaaraha Galmudug, ayaa maalintii 3-aad ee safarkiisa gurmadka Abaaraha ku gaaray Degmada Wisil ee Gobolka Mudug.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA ayaa Guddiga Abaaraha Degmada Wisil ku wareejiyay 125 Booyadood oo biyo-dhaamin ah, si loo gaarsiiyo dadka ku nool miyiga iyo deegaannada hoos yimaada degmada, kuwaas oo ay saameysay abaarta ka jirta halkaasi.
Ugu dambeyn, Guddoomiyuhu wuxuu gurmad biyo-dhaamin ah u sameeyay dadka ku nool deegaannada miyiga ah, halkaas oo uu kula kulmay qoysas ku sugan xaalad nololeed oo aad u adag. Wuxuu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed inay u gurmadaan walaalahooda ay abaartu saameysay, gaar ahaan bishan barakeysan.