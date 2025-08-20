Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa si rasmi ah u daahfuray Shir heer Qaran ah oo socon doonna muddo labo maalmood ah, kaas oo loogaga tashanayay sidii loo yagleeli lahaa istraatijiyad Qaran ee hagi doonta geedi socdka hindisaha u diyar garowga sidii looga jawaab celinlahaa arrimaha masiibooyinka Dalka.
Furitaanka Shirka ayaa lagu xusay muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya yeelato qorshe hawleed adag oo wax ka qabta masiibooyinka ka hor inta aysan dhicin, loona diyaariyo hay’adaha iyo bulshada sidii loo yareyn lahaa saameynta ka dhalata xaaladaha degdegga ah.
Shirkaan oo muhiim ahaa ayaa waxaa kasoo qeyb galay masuuliyiinta ugu sareysa hey’addaha WFP FAO, DRC ICPAC oo ah Xubin hoostagta IGAD, Safiirka IGAD ee Soomaaliya iyo Hey’addo kale kuwaas oo door muhiim ah ka qaadanayay qabsoomida shirkaan .
Ugu danbeyn,Guddoomiyaha SoDMA Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa ku tilmaamay shirkaan mid ka tarjumaya dadaallada joogtada ah ee hay’addu ku xoojinayso diyaargarowga iyo ka-hortagga masiibooyinka, isagoo uga mahadceliyay hay’adaha caalamiga ah garab istaagga ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed.