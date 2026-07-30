Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya ku matalay shir dhanka Zoomka ah oo u soo qabanqaabiyay Midowga Afrika, kaas oo looga hadlay u diyaar-garowga iyo ka jawaabista saameynta la filayo ee Super El Niño 2026.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA oo Hadal ka jeediyay shirka ayaa sheegay in Soomaaliya, marka loo eego juqraafi ahaan, ay tahay albaabka bari ee qaaradda Afrika, isla markaana ay ka mid tahay dalalka ugu horreeya ee dareema saameynta El Niño iyo La Niña. Wuxuu xusay in ifafaaleyaashan cimileed ay sababi karaan fatahaado, abaaro, barakac, cunno yari, cudurro dillaaca iyo burbur ku yimaada kaabeyaasha dhaqaalaha iyo hab-nololeedka bulshada.
Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ugu baaqay Midowga Afrika, Dowladaha xubnaha ka ah iyo bahwadaagta horumarinta inay xoojiyaan wadaagga xogta cimilada, maalgelinta tallaabooyinka saadaasha ku saleysan (Anticipatory Action), iyo maalgashiga kaabeyaasha u adkeysan kara isbeddelka cimilada. Wuxuu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in digniinaha hore loo beddelo tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo nolosha, hantida iyo nolol-maalmeedka bulshada.
Ugu danbeyn Warmurtiyeed shirka kasoo baxay ayaa lagu adkeeyay xoojinta nidaamyada digniinta hore, kordhinta maalgelinta, yareynta khataraha masiibooyinka iyo la-qabsiga isbeddelka cimilada, dardargelinta iskaashiga dalalka Afrika, iyo qabashada shir heer qaaradeed ah oo lagu abaabulayo dhaqaale lagu taageerayo u diyaar-garowga iyo ka jawaabista saameynta El Niño ka hor dhammaadka sannadka 2026.