Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaaliyeed (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin, ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay xarunta SoDMA, lacag dhan $700,000 ku wareejiyay Gudiga Gurmadka abaaraha Gobolka, taasoo loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku saameeyeen ee ku nool gobolka Awdal, Munaasabaddaas waxaa ku weheliyay Wasiiro iyo xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya, kana soo jeeda deegaannada ay abaartu sida ba’an u sameysay.
Guddoomiye Maxamuud Macalin ayaa cadeeyay in lacagtaas lagu wareejiyay Guddiga Gurmadka Abaaraha ee gobolka Awdal si ay u gaarsiiyaan dadka u baahan gurmadka degdeg ah, asagoo hadalkiisa raaciyay in lacagtaasi aysan ku filneen reer awdal loona baahanyahay in dadaalka gurmadka lasii laba jibaaro.
Dhankooda Wasiiradii iyo Xildhibaannadii goobtaasi ka halay oo kala ahaa:
1. Wasiirka Howlaha Guud JFS Dr Cilmi Maxamuud Nuur
2. Wasiiru-dowlaha Amniga JFS Maxamed Cali Xagaa
3. Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka Dr Maxamed Xasan Maxamed Bulaale
4. Wasiir ku xigeenka Betroolka Cabdiwahaab (Cananuug)
5. Xildhibaan Caasho (koos)
ayaa dhammaantood soo dhaweeyay deeqdaasi lacageed, Waxay si gaar ah mahadcelin ugu jeediyeen Madaxweynaha JFS, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya, iyo golaha Wasiirada ayagoo sheegay iney garab istaageen reer Awdal xiligii ugu adkeed, sidoo kale Wasiirrada waxay mahadcelin u jeediyeen maamulka Gobolka Banaadir si gaar ah guddoomiyaha Gobolka Banaadir Dr Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab).
Munaasabadaan ayaa timid ka dib markii dhawaan Golaha Wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya ay dadka reer awdal ugu yabooheen lacag dhan $500,000 sidoo kale Maamulka Gobolka Banaadir ayaa dhankooda ku deeqay lacag dhan $200,000.
Hey’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaaliyeed ee SoDMA ayaa wada Dadaalo xoog leh oo lagu garab istaagayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool Gobolka Awdal, ayadoo Hey’addu ay qabato shirar iyo Kulamo gaar gaar ah tasoo lala yeesho qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin Ganacsatada, Culimada, hey’adaha Maxaliga ah iyo kuwa caalamiga, ayadoo u jeeddadu ay tahay garab istaaga dadka reer Awdal .