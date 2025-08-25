Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa maanta xarunta dhexe ee hay’adda kulan kula qaatay Masuuliyiin ka tirsan dowlad-Goboleedka Hirshabelle oo uu ka mid yahay Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Gar-gaarka ahna Ku-simaha Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Hirshabeelle Xildhibaan Yuusuf Axmed Yalaxow, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Hirshabeelle Cabdifataax Maxamed Yuusuf iyo Guddoomiyaha Degmada Balcad Qaasim Cali Nuur (Qaasim Furdug)
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray mashaariicda horumarineed ee SoDMA ka hirgelinayso Hirshabeelle, gaar ahaan mashruuca Drought Response Project Fund – ARC Payout, oo ay taageerto African Risk Capacity LTD (ARC LTD), halkafulintiisana ay hormuud ka tahay SoDMA.
Intii uu shirku socday, waxaa lagu soo bandhigay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sida mashruucan loogu talagalay in uu wax weyn ka beddelo nolosha dadka nugul ee ku nool deegaannada Hirshabeelle, iyadoo la xoojinayo qorshaha Qaranka ee ka jawaabista xaaladaha abaaraha.
Guddoomiyaha SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin, ayaa tilmaamay in iskaashiga joogtada ah ee dowlad-goboleedyada iyo dowladda dhexe uu muhiim u yahay guusha howlaha hay’adda. Wuxuu carabka ku adkeeyay in SoDMA ay ka go’an tahay taageeridda bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha nugul ee ay saameeyaan masiibooyinka dabiiciga ah.
Dhankooda, Wasiir-dowlaha Wasaaradda Gar-gaarka ee Hirshabeelle iyo mas’uuliyiinta kale ee heer degmo ayaa uga mahadceliyay SoDMA doorka ay ku leedahay hirgelinta mashaariic wax ku ool ah oo wax weyn ka tari kara bulshada deegaanka.
Kulankan ayaa kusoo dhamaaday is-afgarad lagu adkeynayo iskaashiga labada dhinac, si loo dardar-geliyo mashaariicda socda loona xaqiijiyo horumar iyo badbaado waara oo bulshada Soomaaliyeed ay ka faa’iideyso.