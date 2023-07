Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiiboyinka Qaranka Mudane Maxamuud Macallim Cabdulle ayaa maanta xarunta dhexe ee Hay’adda ku qaabilay Wafdi uu huggaaminaayey Agaasimaha cusub ee Bisha Cas Turkiga ee Soomaaliya Niyazi kalaycı, waxaana kulankan qeyb ka ahaa Agaasimihii hore Hassan Celalettin iyo Mas’uuliyiin ka tirsan Hay’adda Maareynta.

Kulanka ayaa looga hadlay dardargalinta xiriirka iyo wada shaqeynta labada hay’addood, Tababaridda shaqalaha ka howgala xarumaha gurmadka deg-degga ah iyo dadka ku nool meelaha dhibaatada ka dhici karto iyo helista qalabka gurmadka deg-degga ah, in Bisha cas Turkiga ay Hay’adda SoDMA ka caawiso helista xarumo dhiiga lagu keediyo, in deegaannada khawaarjta laga saaray la gaarsiiyo gargaar,iyo in mashaariicyo dadka iyo dalka muhiim u ah laga fuliyo deganadaas iyo guud ahaan dalka.

Guddoomiyaha hay’adda Maareynta Musiiboyinka Qaranka Maxamuud Macalim ayaa soo dhaweeyey Agaasimaha cusub, isaga oo u rajeeyey in uu dardargalin doono howlaha ben’aadannimo ee dalka ka wadaan, dhanka kale Guddoomiye Maxamuud ayaa Agaasimihii hore Hassan Celalettin uga mahadceliyey wada shaqeyntii wanaagsaneed ee dhexmartay inta uu xilka hayey, isaga oo u rajeeyey meelo kale oo wanaagsan.