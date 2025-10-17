Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka mudane Maxamuud Macallin Cabdulle ayaa ka hadlay muhiimadda shirweynaha cilmi-baarista aafooyinka Soomaaliya.
Guddoomiyuhu wuxuu carrabka ku adkeeyay in shirkan uu yahay fursad muhiim ah oo lagu mideynayo aqoonyahannada Soomaaliyeed si ay si cilmi ah u daraaseeyaan aafooyinka soo noqnoqda ee dalka saameeya. Ujeeddada ugu weyn ayaa ah in la helo xalal waara oo ku saleysan cilmi iyo xog sugan, si loo xoojiyo u diyaar garowga iyo ka jawaabista masiibooyinka.
Shirkan wuxuu noqon doonaa meel isugu timaadda maskaxda dalka — cilmi-baarayaal, khubaro, iyo hay’adaha ay khuseyso — si loo dhiso aragti mideysan oo ku aaddan maaraynta aafooyinka.
