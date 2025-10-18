RADIO MUQDISHO:-Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Xukuumada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo gudaneysa waajibaadkeeda Qaran, kana duuleysa qorshe howleedka arrimaha Xajka ay u dejisey Dowladda Sacuudi Carabiya, waxay la socodsiinayaa dhammaan xujeyda Soomaaliyeed ee doonaysa inay soo gutaan rukniga xajka sanadka 1447H/2026, in la bilaabey hirgelinta iyo fulinta jadwalka shaqo ee arrimaha Xajka.
Warsaxaafadeed ay soo saartay Wsaaraddu ayaa lagu shaaciyay qorshe-howleedka arrimaha Xajka ee sanadkan, iyo magacyada shirkadaha u idman inay bulshada Soomaaliyeed u fududeeyaan.
Hoos Ka Akhriso.