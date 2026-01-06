Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika, Maxamuud Cali Yuusuf, iyo Sheekh Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, Wasiiru-Dowlaha Arrimaha Dibadda ee Isu-tagga Imaaraadka Carabta, ayaa kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, kaasi oo ay kaga hadleen arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen xaaladda nabadda iyo amniga ee Geeska Afrika, iyagoo muujiyay xiriirka dhow ee ka dhexeeya xasilloonida Geeska Afrika iyo amniga Khaliijka Carabta, gaar ahaan dhinaca amniga badda iyo guud ahaan gobolka.
Labada masuul waxay mar kale xaqiijiyeen taageeradooda ku aaddan madax-bannaanida, midnimada dhuleed, amniga iyo xasilloonida Soomaaliya, iyagoo si cad uga soo horjeestay tallaabooyinka sharci-darrada ah ee dowladda Israa’iil.
Inta badan waddamada caalamka iyo ururrada waaweyn ee uu dalkeenu xubinta ka yahay ayaa si toos ah u garab istaagay midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.