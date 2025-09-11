Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdille, ayaa maanta booqasho shaqo ku tagay magaalada Laascaanood, caasimadda dowlad goboleedka Waqooyi Bari. Wafdiga Guddoomiyaha waxaa ka mid ahaa Ergayga Madaxweynaha Jamhuuriyadda u qaabilsan arrimaha caafimaadka iyo nafaqada, Mudane Cabdiraxmaan Moobileen iyo masuuliyiin kale.
Markii ay gaareen magaalada, wafdiga waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay madax ka tirsan maamulka Waqooyi Bari oo isugu jiray wasiiro, xildhibaanno iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, kuwaas oo u muujiyay taageero iyo soo dhoweyn heer sare ah wafdiga.
Safarka Guddoomiyaha SoDMA ayaa salka ku haya daah-furista mashaariic kala duwan oo la xiriira gurmadka musiibooyinka iyo horumarinta adeegyada bulshada, qiimeyn iyo kormeer ku saabsan xaaladaha bini’aadannimo ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka, iyo wada-tashiyo iyo kulamo lala qaadanayo bulshada iyo masuuliyiinta deegaanka si loo darso baahiyaha jira iyo sidii xal waara loogu heli lahaa.
Inta uu ku sugan yahay magaalada Laascaanood, wafdiga Guddoomiyaha SoDMA ayaa qorsheynaya in ay yeeshaan kulamo ballaaran oo la xiriira xoojinta iskaashiga dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Waqooyi Bari, iyadoo diiradda lagu saarayo wax ka qabashada musiibooyinka iyo xoojinta adeegyada caafimaadka, nafaqada iyo gurmadka degdegga ah.
Guddoomiyaha SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdille, ayaa sheegay in booqashadani ay qayb ka tahay dadaallada hay’addu ku doonayso in ay ku gaarsiiso adeegyo wax ku ool ah bulshada nugul ee ay saameeyeen dhibaatooyinka kala duwan, isagoo xusay in mashaariic cusub la hirgelin doono si loo daboolo baahiyaha ka jira gobolka.