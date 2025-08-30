Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdille, ayaa maanta gaaray degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, isagoo hoggaaminaya wafdi ballaaran, Guddoomiyaha ayaa si rasmi ah u daahfuray Mashruuca Ka Jawaabista Abaaraha (ARC Drought Payout Insurance) oo loogu talagalay in lagu taageero dadka ay saameeyeen abaaraha iyo masiibooyinka dabiiciga ah.
Mashruucan oo ay ka faa’iideysanayaan qoysas nugul ayaa waxaa taageeraya African Risk Capacity (ARC) iyo African Development Bank (AfDB). Waxaana horey mashruucan looga daahfuray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Guud ahaan, labada degmo ee Balcad iyo Jalalaqsi waxaa ka faa’iideysan doona 5,705 qoys, waxaana degmada Jalalaqsi oo kaliya ka faa’iideysanaya 2,009 qoys oo u dhigma 12,054 qof.
Guddoomiyaha Degmada Jalalaqsi, Mudane Nuur Dheere, ayaa si diirran ugu soo dhaweeyay wafdiga degmada, isaga oo bogaadiyay mashruucan muhiimka u ah bulshada nugul. Sidoo kale, waxa uu ku ammaanay Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA shaqada uu qaranka u hayo iyo ka jawaabidda xaaladaha degdegga ah ee dalka ka dhasha.
Ugu dambeyn, Guddoomiyaha SoDMA Mudane Maxamuud Macalin Cabdille ayaa u mahadceliyay madaxda Hirshabelle iyo maamulka degmada Jalalaqsi, isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda mashruucan oo ah mid lagu taageerayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Waxa kale oo uu tilmaamay in labadan degmo ay noqdeen kuwii ugu horreeyay ee dalka oo dhan ka faa’iideysta barnaamijkan taariikhiga ah.