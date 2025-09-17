Guddoomiyaha Hey’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaaliya (SoDMA), Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, Sareeye Gaas Odowaa Yuusuf Raage. Labada mas’uul ayaa kulankooda kaga wada hadlay xaaladda guud ee cimilada iyo qorshayaasha la xiriira hawlaha dib u xoreynta dhulka ay gacanta ku hayaan Khawaarijta.
Intii uu kulanku socday, waxay labada Masuul diiradda saareen sidii Hay’adda SoDMA ay uga qayb qaadan lahayd gurmadka bani’aadannimo ee la gaarsiinayo deegaannada cusub ee la qorsheynaya in laga xoreeyo Khawaarijta. Waxaa la isku afgartay in SoDMA ay u diyaargarowdo sidii ay u gaarsiin lahayd gargaarka degdegga ah goobahaas, isla markaana ay hoggaanka u noqon lahayd isku dubbaridka dhammaan howlaha beni’aadannimo.
Si loo xaqiijiyo iskaashi buuxa, labada mas’uul waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo kala matala Taliska Ciidanka Xoogga Dalka iyo Hay’adda SoDMA. Guddigaan ayaa si dhow uga wada shaqeyn doona sidii loo fulin lahaa qorshayaasha gargaarka iyo taageerada loogu fidinayo dadka ku nool deegaannada la xoreeyay.
Sareeye Gaas Odowaa Yuusuf Raage ayaa sidoo kale ka codsaday Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA in hay’addu ay ciidanka xoogga dalka ka caawiso sidii ay qayb uga noqon lahaayeen gaarsiinta gargaarka iyo caawinta dadka ku nool goobaha ugu daran ee ay ka jiraan xaaladaha adag.
Kulankan ayaa muujinaya muhiimadda iskaashiga wadajirka ah ee ka dhaxeeya hay’adaha dowladda, si loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, loona gaarsiiyo gargaar degdeg ah xilliyada ay u baahan yihiin.