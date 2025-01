Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka, Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa xarunta dhexe ee hay’adda ku soo dhaweeyay Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow. Booqashada ayaa ahayd mid lagu xoojiyay xiriirka shaqo ee labada hay’adood, iyagoo ka wada hadlay sidii ay u adkeyn lahaayeen iskaashiga iyo wada shaqeynta ka dhexeeya.

Mas’uuliyiinta ayaa isla gartay in labada hay’adood ay kaalin muhiim ah ka qaataan daryeelka iyo taageerada bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan marka ay timaado maareynta musiibooyinka iyo arrimaha socdaalka ee dalka. Waxaa la isla gartay in ay muhiim tahay in la xoojiyo is-dhexgalka iyo iskaashiga labada hay’adood si loo horumariyo adeegyada bulshada, loona wanaajiyo maareynta xaaladaha deg-degga ah iyo xiriirka dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda.

Qorshayaasha iyo Tallaabooyinka Wada-shaqeynta Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka, Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa ku baaqay in labada hay’adood ay si wadajir ah uga shaqeeyaan xoojinta adeegyada socdaalka iyo ka hortagga musiibooyinka. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya hay’adahaas uu fududeynayo ka jawaabista xaaladaha deg-degga ah iyo daryeelka dadka Soomaaliyeed.

Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda, Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, ayaa isna sheegay in ay muhiim tahay in hay’addooda ay la shaqeyso Hay’adda Maareynta Musiibooyinka si loo horumariyo maareynta dadka ku barakacay musiibooyinka iyo taageerada qaxootiga. Waxa uu tilmaamay in wada-shaqeynta labada hay’adood ay muhiim u tahay xasilloonida iyo horumarka Soomaaliya.