Dowladda Federaalka Soomaaliya,ayaa ku dhawaaqday musharaxnimadeeda ee Kursiga Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika (AU PSC) ee muddo-xileedka 2025–2028. Ku dhawaaqidda musharaxnimada, ayaa timid kadib war saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.

Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee *Midowga Afrika (AU PSC) waa hay’adda mas’uulka ka ah ilaalinta nabadgelyada iyo amniga guud ee Qaaradda Afrika.Golaha waxa uu go’aamiyaa siyaasadaha iyo tallaabooyinka la xiriira amniga iyo nabadda ee qaaradda, wuxuuna ka kooban yahay 15 xubnood oo matalaya dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika.

Dowladda Soomaaliya ayaa ku sheegtay musharaxnimada in ay tahay fursad muhiim ah oo Soomaaliya u tahay in ay kaalin ka qaadato xoojinta nabadda iyo amniga qaaradda, iyadoo la ogyahay doorka muhiimka ah ee Soomaaliya ay ku leedahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo xasilinta gobolka Geeska Afrika. Dowladda Soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in ka mid noqoshada Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee AU ay fursad u siin doonto in Soomaaliya ay si firfircoon uga qayb qaadato xalinta khilaafaadka iyo hormarinta siyaasadaha nabadda ee qaaradda Afrika.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku sheegtay war saxaafadeedkeeda in musharaxnimada Soomaaliya ay ku saleysan tahay qorsheyaal iyo himilooyin si loo taageero nabadgelyada, xasiloonida, iyo horumarka gobolka. Dowladda Soomaaliya, ayaa sidoo kale ballanqaaday inay ka qeyb qaadan doonto xoojinta iskaashiga iyo hormarinta xiriirka dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika.

Soomaaliya, ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku lug lahayd dadaallo badan oo ku saabsan xoojinta amniga iyo difaaca nabadda ee gudaha iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika. Dowladda Soomaaliya waxa ay ku dadaalaysaa sidii loo hormarin lahaa xiriirka caalamiga ah, gaar ahaan la-hawlgalka Midowga Afrika iyo ururrada kale ee caalamiga ah, si loo xoojiyo amniga iyo nabadgelyada dalalka Afrika.