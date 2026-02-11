Guddoomiye Ku-xigeenka Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaaliyeed (SoDMA), Dr. Axmed Cabdi Aadan, oo ay wehliyaan xubno ka tirsan madaxda hay’adda, ayaa xarunta SoDMA ku qaabbilay Mudane Christian Saunders, Iskuduwaha Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Ka Hortagga iyo Ilaalinta Xadgudubyada Jinsiga, oo booqasho shaqo ku jooga dalka.
Kulanka waxaa sidoo kale ka qayb galay Iskuduwaha Arrimaha Bani’aadamnimo ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Mudane George conway iyo Madaxa Xafiiska OCHA ee Soomaaliya. Intii uu socday kulanka, waxaa diiradda lagu saaray xoojinta ilaalinta iyo badqabka dadka nugul ee u baahan gargaarka bani’aadamnimo, iyo adkaynta dadaallada kahortagga iyo la-dagaallanka xadgudubyada jinsiga.
Mudane Christian Saunders Iskuduwaha Gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Arrimaha Ka Hortagga iyo Ilaalinta Xadgudubyada Jinsiga ayaa bogaadiyay shaqada muhiimka ah ee ay SoDMA ka hayso maaraynta xaaladaha bani’aadamnimo iyo ilaalinta dadka nugul, wuxuuna uga mahadceliyay soo dhoweynta diirran iyo wada-shaqeynta wax-ku-oolka ah ee ay muujiyeen mas’uuliyiinta hay’adda.
Ugu danbeyn Guddoomiye Ku-xigeenka hay’adda SoDMA Dr. Axmed Cabdi Aadan ayaa carrabka ku adkeeyay in SoDMA ay si buuxda uga go’an tahay ilaalinta sharafka, karaamada iyo bedqabka muwaaddiniinta nugul ee ka faa’iideysta adeegyada hay’adda, isla markaana ay mudnaan gaar ah siiso hirgelinta habraacyo sugan oo lagu xaqiijinayo badbaadadooda.