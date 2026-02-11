Wasiirka Warfaafinta,Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa soo xiray aqoon isweydaarsi hal maalin ah oo ku saabsanaa Habraaca Xiriirka Hay’adaha Dowladda xilliyada xaaladaha degdegga ah.
Aqoon isweydaarsigan oo ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin kala duwan oo dhanka xiriirka iyo warbaahinta u qaabilsan dowladda, ayaa lagu soo bandhigay tusaalooyin iyo tijaabooyin la xiriira mowduuca aqoon isweydaarsiga.
Wasiir Dauud Aweys oo hadal ka jeediyay xiritaankii aqoon isweydaarsiga ayaa tilmaamay in ay dowladdu mudnaan gaar ah siisay mideynta farriimaha ka soo baxaya iyo in noqdaan ku degdeg ah, sugan isla markaana xambaarsan xogaha shacabku sugayaan xilliga ku habboon, si meesha looga saaro marin habaabinta iyo been abuurka ay fidiyaan Khawaarijta iyo waxa la hal maala.
Wasiir Daa’uud Aweys iyo Wasiiru dowlaha Gaashaandhigha Cumar Cali Cabdi ayaa shahaadooyin guddoonsiiyay ka qeybgaleyaashii aqoon isweydaarsiga.