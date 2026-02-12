Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u soo xiray shirkii Akadeemiyad Goboleedka Afka Soomaaliga (AGA), kaas oo maalmahan ka socday magaalada, ayna ka qeyb galeen aqoonyahanno, xeeldheereyaal afka ah, iyo mas’uuliyiin kala duwan.
Shirkan ayaa diiradda lagu saaray horumarinta, ilaalinta iyo kobcinta Afka Soomaaliga, iyadoo si gaar ah loo falanqeeyay tayeynta higgaadda, kobcinta cilmi-baarista, iyo sidii Af-Soomaaliga loogu waafajin lahaa horumarka tiknoolajiyadda iyo waxbarashada casriga ah. Intii uu socday shirka, waxaa la soo bandhigay daraasado iyo talooyin la xiriira caqabadaha jira iyo fursadaha lagu horumarin karo adeegsiga afka hooyo.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka oo khudbad ka jeediyay munaasabadda xiritaanka ayaa ku ammaanay doorka Akadeemiyadda ee ku aaddan ilaalinta hidaha iyo afka, isaga oo carrabka ku adkeeyay in dowladdu ay ka go’an tahay taageeridda dadaallada lagu horumarinayo Afka Soomaaliga. Wuxuu sidoo kale ku boorriyay hay’adaha waxbarashada iyo bulshada inteeda kale inay xoojiyaan isticmaalka afka hooyo.
Gabagabadii, shirka ayaa lagu soo gabagabeeyay warmurtiyeed ka kooban qodobbo muhiim ah oo la xiriira qorshayaasha mustaqbalka ee horumarinta Afka Soomaaliga iyo xoojinta wada-shaqeynta hay’adaha ku howlan arrimaha afka.