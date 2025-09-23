Hay’adda Gargaarka iyo Arrimaha Bani’aadannimada ee King Salmaan ayaa maanta deeq gargaar ah oo timir ah u qeybisay qoysas danyar ah oo ku nool degmooyinka Dayniile iyo Garasbaaleey ee gobolka Banaadir. Deeqdan waxaa fulisay Hay’adda Maxaasin Foundation.
4,000 oo qoys ayaa deeqda ka helay degmada Dayniile, halka 4,000 oo kale ay ka faa’iideysteen degmada Garasbaaleey, taasoo wadarta guud ka dhigeysa 8,000 oo qoys.
Munaasabadda qeybinta waxaa goobjoog ka ahaa mas’uuliyiin sare oo ka socday hay’adaha King Salmaan iyo Maxaasin Foundation.
Deeqdan ayaa shalay laga daahfuray magaalada Muqdisho, iyadoo maanta si rasmi ah wajigii koowaad uga bilowday labadaas degmo.
Qaar kamid ah qoysaskii ka faa’iideystay deeqda ayaa u mahadceliyay hay’adaha King Salmaan iyo Maxaasin Foundation, iyagoo sheegay in gargaarkani uu yimid xilli ay baahi weyn qabeen.
Naibiib, oo kamid ah mas’uuliyiinta Hay’adda Maxaasin, ayaa warbaahinta la wadaagay faahfaahin ku saabsan tirada qoysaska ka faa’iideystay mashruucan.