RADIO MUQDISHO:-Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda (ICA Somalia) ayaa sheegtay inay horumar weyn ka samaysay geedi socodka soo saarista baasaboorka Soomaaliga ee jiilka saddexaad,kaas oo noqonaya mid elektaroonik ah oo laga sameynayo habka casriga ah ee loo yaqaanno (Polycarbonate), isla markaana buuxinaya heerarka amniga iyo tayada ee ay dejisay Hay’adda Duulista Caalamiga ah (ICAO).
Tallaabadani waxay qayb ka tahay dadaallada lagu casriyeynayo adeegyada socdaalka iyadoo la adeegsanayo habka iskaashiga dowlad iyo shirkado gaar loo leeyahay (PPP).