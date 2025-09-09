Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Soomaaliyeed (SoDMA) oo kaashanaysa Sanduuqa Carruurta Qaramada Midoobay (UNICEF) ayaa magaalada Muqdisho ku daah-furtay shir wadatashi oo soconaya muddo saddex maalmood ah.
Shirkan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta habraacyada baaritaanka iyo kahortagga leexsiga gargaarka bani’aadannimada, waxaana si wadajir ah uga qaybgalaya wakiillo ka kala socda SoDMA iyo dowlad-goboleedyada dalka.
Waxaa si qoto dheer looga dooday sidii loo horumarin lahaa awoodda shaqaalaha si ay u aqoonsadaan kiisaska la xiriira leexsiga gargaarka ayna uga jawaabaan si wax ku ool ah, isla markaana loo abuuri lahaa habraacyo mideysan oo kor u qaada daahfurnaanta iyo isla-xisaabtanka.
Mudane Cabdisalaam Cabdullahi Faarax, Agaasimaha Waaxda Gargaarka ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Galmudug, ayaa sheegay in leexsiga gargaarku uu yahay caqabad weyn oo si toos ah u hor istaagta dadaallada bani’aadannimada.
Wuxuu carrabka ku adkeeyay in barnaamijkani bixinayo qalab iyo farsamooyin lagama maarmaan u ah la dagaallanka arrintan.
Dhankiisa, Mudane Saciid Maxamed Cadceed, Iskuduwaha Arrimaha Bani’aadannimada ee Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Koonfur Galbeed, ayaa tilmaamay in iskaashigan uu yahay tallaabo horumarineed oo wax weyn ka taraysa awoodaha la socodka iyo baaritaanka ee hay’adaha gargaarka.
Ugu dambeyn, Prof. Maxamed Axmed Maxamed Cadalle, Kaaliyaha Guddoomiyaha SoDMA ee Barnaamijka Xalka Waara ee barakacayaasha, ahna Khabiir dhanka Isgaarsiinta ee leexsiga gargaarka, ayaa sheegay in barnaamijkani yahay tiir muhiim ah oo ka mid ah istiraatiijiyadda SoDMA ee lagu hubinayo in gargaarka bani’aadannimada uu si toos ah ugu gaaro dadka xaqa u leh.