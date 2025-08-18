Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Soomaaliyeed ee (SoDMA), ayaa raadinaysaa shirkado dhismo oo ka qeyb qaata dhismaha Xarunta Hawlaha gurmadka Degdeg ah ee heer maamul goboleed (State Emargency Opretion Center SEOC) ee magaalada Laascaanood caasimadda Maamul Gobolkeedka Waqooyi Bari Soomaaliya.
SoDMA waxay ku martiqaadaysaa dhamaan shirkadaha dhismaha ee wargalintaan ku socoto iney soo gudbiyaan codsiga u diyaargarowga dhismaha Xarunta Hawlaha gurmadka Degdeg ah ee Magaaladda Laascaanood.
Dhismaha xaruntaan dhexe ayaa loogu talagalay iney u adeegto isku-duwidda arrimaha bini’aadanimo iyo kaydinta gargaarka.
FIIRO GAAR AH :
⏰ Wakhtiga Kama Dambaysta ah ee Soo Gudbinta Codsiga :
Arbacada 4:00 PM (EAT), Ogosto 20, 2025
Ama nagala soo xiriir
TEL: +252 61 5242617
Email: [email protected]