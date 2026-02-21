Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Cilmi ayaa shir-guddoomiyay kulan Guddiga Farsamada ee Mashruuca SRSP.
Kulanka oo sidoo kale qeyb ka ahaayeen Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, SJF, UNDP iyo UNTMIS ayaa waxaa lagu falanqeeyey Mashruuca SRSP kaasi oo laga maalgeliyo Sanduuqa SJF oo dowladda Soomaaliya ay hirgelintiisa hormuud ka tahay iyadoo kaashaneysa UNDP isla markaana dowr ku leh xoojinta nidaamyada dowladnimada, geeddi-socodka dib-u-heshiisiinta, iyo horumarinta hay’adaha dowliga ah ee dalka.
Doodaha kulanka ayaa diiradda lagu saaray:
1. Dib-u-eegista horumarka la gaaray tan iyo bilowgii barnaamijka
2. Qiimeynta waxqabadka iyo natiijooyinka muhiimka ah ee la gaaraay sannadka 2025
3. mudnaanta istaraatiijiga ah ee sannadka 2026
4. Hubinta waafaqsanaanta qorshayaasha horumarineed ee qaranka, oo ay ku jiraan Qorshaha Isbeddelka Qaranka iyo Qorshayaasha Iskaashi ee Qaramada Midoobay
Kulanka waxaa lagu ansixiyey Qorshaha Hawleedka Sannadlaha ah ee 2026. Xubnaha ayaa isku raacay in qorshayaasha hortabinta uleh dalka la soo jeediyay ay si buuxda uwaafaqsanyahay hanaanka dowlad-dhiska Soomaaliya iyo iskaashiga nagalabdhaxeexo Qaranada Midoobay.
Qorsha Hawleedka la ansixiyay ayaa hadda loo gudbin doonaa kulanka Guddiga Sare ee Barnaamijka.