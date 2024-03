Howl wadeenada ayaa gaarey Magaalada Baydhabo taariikhda markay aheyd 11, Maarso 2024, waxayna socdaal ku mareen dhammaan qeybaha Caafimaadka ee loogu talagaley in uu ka fulo Mashruuca Tallaalka COVID-19 taasoo qeyb ah xaqiijinta adeegii loogu talagaley bulsho waynta Soomaaliyeed.

Ugu horrayn howl wadeenada ayaa gaarey xarunta Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur galbeed halkaas oo ay kula kulmeen Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdi Cali Duge, waxayna agaasimaha ka wada hadleen howlaha Mashruuca, caqabada jira ee la xiriira Tallaalka iyo guulaha laga gaarey ilaadda howlihii Mashruuca ee loogu talagaley Magaalada Baydhabo iyo guud ahaan Gobolka Baay.

Dhinaca kale howl wadeenada waxay socdaalkooda inta uu socdey gaareen xarunta Isbitaalka wayn ee Gobolka Baay, waxayna Isbitaalka kula kulmeen maamulka iyo howl wadeenada sida gaarka ah ugu shaqeynayey qeybaha loogu talagaley Mashruuca Tallaalka COVID-19 iyagoo booqdey goobihii la geeyey qalabkii laga iibiyey Koontada Mashruuca sida qaboojiyaasha Tallaalka, agabka kala duwan ee loo isticmaalo Ololaha Tallaalka iyo sidoo kale dhismayaasha xarumaha qaar oo iyaguna qeyb ka ahaa horumarinta Caafimaadka.

U kuurgallidda howlaha Mashruuca ee Baydhabo intii uu socday waxay howl wadeenadu gaareen Xarunta Isbitaalka Degmada oo isaguna ay ka socdeen howlo baaxad leh waxayna kulan la qaateen Maamulka Isbitaalka Degmada, iyagoo sidoo kale booqday goobaha lagu keydiyo Tallaalka iyo meelaha ay yaaleen qaboojiyaasha Tallaalka si loo hubiyo adeegyada lagu qabto iyo sida ay u shaqeeyaan.

Xarumaha fududeeya bixinta Caafimaadka ayaa si lamid ah indha indheyn lagu sameeyey qeybaha Tallaalka sida qaabka ay u wajahaan Ololaha Tallaalka iyo meelaha la dhigey qaboojiyaasha Tallaalka iyagoo maamulka iyo shaqaalaha xarumahaasi ka dhageysaneyey warbixino ku saabsan bartilmaameedka howl wadeenadu u socdeen, caqabadaha heysta iyo sida ay uga faa’ideysteen Mashruuca.

Mashruuca Tallaalka COVID-19 waxaa howlihiisa qeyb ka ah in ballaarim lagu sameeyo xarumaha Caafimaadka sida in lasoo kordhiyo dhismooyin loogu adeego bulsho waynta Soomaaliyeed gaar ahaan Gobolada uu ka shaqeynayo iyo in la helo warshadaha lagu gubo qashinka dawooyinka oo hadii aan xal loo helin dhalin kara dhibaato kale dhanka Caafimaadka ah.

Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go’an wax ka qabashadabaahiyaha Caafimaad ee ka jira Dalka iyo sidii lagu horumarin lahaa Caafimaadka Soomaaliya si loo gaaro yoolka horumarinta Caafimaadka Qaranka.