Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibadda, Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, waxay Dowladda Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha uga mahadcelinaysaa taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan tahay madaxbannaanida, midnimada, iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Soomaaliya waxay si weyn u qadarinaysaa iskaashiga sii kobcaya ee kala dhexeeya Shiinaha, oo ay ka mid tahay wada-shaqeynta ka dhexeysa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxayna bogaadinaysaa doorka wax ku oolka ah ee uu Mudane Fei Shengchao ka qaatay horumarinta xiriirka laba-geesoodka ah ee labada dal.