Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Cali Cumar (Cali Balcad), ayaa uga mahadceliyay Xildhibaannada Golaha Shacabka ansixinta Heshiiska cusub ee Urur Goboleedka IGAD, kaddib Akhrintiisii Saddexaad, iyadoo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay noqotay dalkii shanaad ee buuxiya shuruudaha dhaqan-gelinta heshiiskan, kaas oo beddelaya Heshiiskii IGAD ee 1986,
Heshiiskan ayaa waxa uu muujinaya doorka firfircoon ee Soomaaliya ku leedahay xoojinta iskaashiga gobolka, nabadda, amniga, iyo is-dhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika, iyadoo Wasaaraddu uga mahadcelisay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xoghayaha Fulinta ee IGAD Dr. Workneh Gebeyehu hoggaamintooda iyo dadaallada horseeday hirgelinta heshiiskan istiraatiijiga ah.