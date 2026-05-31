RADIO MUQDISHO:- Agaasinka Waxbarashada Gobolka Banaadir ayaa si rasmi ah u shaaciyay jadwalka Imtixaanka Shahaadiga ah ee Fasalka 8-aad ee sannad-dugsiyeedka 2025/2026, kaas oo ay u fariisan doonaan kumannaan arday oo wax ka barta dugsiyada kala duwan ee gobolka.
Maamulka waxbarashada ayaa sheegay in dhammaan diyaar-garowgii lagama maarmaanka ahaa la dhammaystiray, iyadoo la xoojiyay habraacyada lagu sugayo hufnaanta, cadaaladda iyo tayada imtixaanaadka.
Sidoo kale, waxaa la faray maamulayaasha dugsiyada, macallimiinta iyo waalidiinta inay ka qeyb qaataan dhiirrigelinta ardayda si ay ugu diyaar garoobaan imtixaannada si wanaagsan.