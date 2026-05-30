RADIO MUQDISHO:-Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS) waxa uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagayaa in Ciidanka Qaranka ay saaka aroortii fashiliyeen weerar fulaynimo ah oo ay soo qaadeen kooxaha Khawaarijta, kaas oo lagu bartilmaameedsaday xarunta ku-meel-gaarka ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo.
Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed ayaa si geesinimo iyo feejignaan leh uga hortagay weerarkaasi, iyagoo gaarsiiyay cadowga khasaaro xoogan oo isugu jira naf iyo maal. Khawaarijta ayaa lagu kala eryay gudaha iyo daafaha magaalada, iyagoo u firxaday si fulaynimo ah, halka ay ciidamada amniga weli wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo tirada rasmiga ah ee khasaaraha soo gaaray cadowga.
Taliska Ciidanka XDS waxa uu bulshada Soomaaliyeed la wadaagi doonaa faahfaahinta iyo natiijooyinka rasmiga ah ee howlgalka marka la soo gabagabeeyo tirakoobka iyo xaqiijinta xogaha la xiriira khasaaraha cadowga.
Ugu dambayn, Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxa uu hambalyo iyo bogaadin u dirayaa geesiyaasha Ciidanka Qaranka ee habeen iyo maalin u taagan difaaca qaranimada, amniga, midnimada iyo jiritaanka Qaranka Soomaaliyeed.
Taliska ayaa sidoo kale ku ammaanaya shacabka Soomaaliyeed taageerada ay mar walba la garab taagan yihiin ciidanka Qaranka.