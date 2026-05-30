RADIO MUQDISHO:-Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cumar Cali Cabdi, oo booqasho shaqo ku jooga magaalada Moscow ee dalka Ruushka, ayaa kulan la yeeshay Wasiir Ku-xigeenka Gaashaandhigga Dowladda Federaalka Ruushka, Mudane Vasily Osmakov.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray arrimo dan-wadaag u ah labada dal, gaar ahaan fursadaha lagu xoojin karo iskaashiga laba geesoodka ah ee dhinaca difaaca
Labada dhinac ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii wadidda wada-hadallada wax-ku-oolka ah, iyagoo muujiyay rabitaan wadajir ah oo lagu horumarinayo laguna xoojinayo xiriirka iskaashi ee dhinaca difaaca ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Federaalka Ruushka.