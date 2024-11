Ku-simaha Madaxweynaha ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka JFS Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa kormeeray xarunta diyaarinta Qorshaha Isbeddalka Qaranka halkaas oo ay si habsami leh uga socoto shaqada dib u qaabeynta Qaranka Soomaaliyeed ee shanta sanno ee soo socota.

Ku-xigeenka xog-hayaha Joogtada ah ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha JFS Mudane Cabdirasaaq oo warbixin kooban ka siiyey shaqada ka socoto xarunta diyaarinta Qorshaha Isbeddalka Qaranka ayaa sheegay in muddo ka badan 20 cisho, khuburo laga soo xulay hay’adaha kala duwan ee Dowladda oo uu hoggaaminayo xafiiska Ra’iisul Wasaaraha JFS ay ku sugan yihiin halkaan kuwaas oo waqtigooda isugu geeyey diyaarinta qorshe Qaran kaas oo Isbeddal dhab ah u horseedi kara Qaranka Soomaaliyeed.

Waxa uu sheegay in “Dhisidda karaanka hay’adaha dowladda, maamul wanaagga, xoojinta maalgashiga qeybaha wax soo saarka dalka iyo hagaajinta adeegyada guud ee dadweynaha ay kamid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee Qorshahani diiradda saarayo, si taas loo gaarana waxaaa sheybaar kastaahi ka shaqeyn doonaa arrimaha mudnaanta u leh hay’adaha dowladeed ee uu matalayo. Farqi aad u mug weyn ayaa noo dhexeeya annaga iyo dunida horumartay, qiimeen walba waxaan kaga jirnaa kaalinta ugu hooseysa sidaa darteed haddii aan si dhab ah u fulino Diyaarinta Qorshaha Isbeddalka Qaranka wuxuu nagu hoggaamin doonaa inaan muddo kooban ku yareyno farqiga noo dhexeeya annaga iyo wadamada horumaray islamarkaana aan gaarno halka aan hiigsaneyno”.

Mudane Aadan Madoobe ayaa intii uu ku sugnaa xaruntan kormeeray sheybaarada kala duwan ee xarunta diyaarinta Qorshaha Isbeddalka Qaranka isaga oo sheegay in tani ay tahay mid dhiirigalineysa Qaranka iyo Bulshada Soomaaliyeed.

Waxa uu yiri “Waxaan rabaa in qroshahani uu ka tarjamo xalinta caqabadaha shaqo ee ka jira Qaranka islamarkaana uu xoojiyo wada shaqeynta dowladda iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka. Maadaama uu dalku Federaal yahay, waxaan soojeedinayaa in aad xoogga saartaan kala saaridda waxyaabaha qaaska u ah dowladda iyo waxyaabaha ay dowlad goboleedyadu kala shaqeynayaan, waa in aad ilaalisaan silsiladda isku xirka iyo isku haynta dowladda ee labada heer, waxaan sidoo kale rabnaa in dhammaan umadda Soomaaliyeed ay fahmaan nidaamka Federaalka, haddii aan Federaal qaadanno macnaheeda ma ahan in dadka Soomaaliyeed ay kala tagaan ee waa in la daadajiyo adeegyada dowladda oo la gaar siiyo qof walba Soomaaliya ah”.

Diyaarinta Qorshan ayaa la daahfuray 16-kii bisha October ee sannadkan waxaana ujeedku yahay in qoraalka kama dambeysta ah ee Qorshaha Isbeddalka Qaranka lasoo saaro dhammaadka Bisha December ee 2024, si dalkeennu u helo jiheeye dhab ah oo ku haga horumarinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.