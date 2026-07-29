Ku-simaha Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ahna Taliyaha Ciidanka Dhulka, Sarreeye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar, ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay Taliyaha Ciidamada Maraykanka ee Afrika (AFRICOM), General Dagvin R.M. Anderson.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray taageerada hawlgallada ka dhanka ah argagixisada iyo dardargelinta wada shaqeynta u dhexeysa Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo AFRICOM.
Labada dhinac ayaa sidoo kale ka wada hadlay diyaar-garowga gulufka ballaaran ee lagu ciribtirayo argagixisada, iyadoo Dowladda Maraykanku ay dib u xaqiijisay sida ay uga go’an tahay sii wadidda taageerada ay siiso Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhinacyada hawlgallada iyo la-dagaallanka argagixisada.