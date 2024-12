Kulankan oo ay soo agaasintay Wasaaradda Tamarta Macdanta iyo Biyaha Dowlad Gobaleedka Puntland oo gacan ka heleysa dowladda Norwey isla markaana ah mid bulshada loogu sameeynayo Wacyi galin ku aadan lahaanshaha iyo gacan ku heynta leyrarka ku yaala waddooyinka ee ku shaqeeya ileyska Cadceedda ayaa ka furmay magaalada Gaalkacyo

Kulanka oo ay goob joog ka ahayeen Xubno ka socday Bulshada Qeybahooda kala duwan ee ku nool magaalada Gaalkacyo iyo masuiliyiin ka tirsan kuwa Maamulka Dagmada Gaalkacyo ee Puntland

Duraan Maxamuud Nuur Agaasimaha Waaxda Howlaha Guud ee Dowladda Hoose ee Degmada Gaalkacyo ee Puntland ayaavsheegay in ahmiyad weyn ay ugu fadhiyaan Bulshada Leyrarka laga hirgaliyay waddooyinka ee ku shaqeeya ileeyska Cadceedda loona baahan yahay in Bulshadu ilaashato maadaama la arkay in Amniga iyo horumarka Ganacsi ay wax weyn kusoo kordhiyeen isagoo uga mahadceliyay Dowladda Norwey oo ka saaciday dowlad Gobaleedka Puntland

Kulanka ayaa intii uu socday waxaa ka qeyb galayaashii ay aragtidooda ku aadan sida loo ilaashan karo leyrarka kasoo jeediyay kulanka, kuwaa oo sidoo kale ka sheekeeyay Faa’iidada ay Bulshada u leeyihiin

Qaar ka mid ah Xubnihii ka qeyb galay kulanka oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa ka warbixiyay Faa’iidada ay bulshadu ka heleen leyrarka laga hirgaliyay wadooyinka