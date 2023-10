Waaxda Kormeerka iyo Qiimeynta ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqalaaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdishu ku qabatay kulan lagu ansixinayo Warbixinta Heerka Qiimaynta ee Dalka oo ay soo diyaarisay waaxda, kaas oo ay ka soo qeybgaleen wakiilo ka kala socday Dawladda Faderaalka Soomaaliya, Dawladaha Xubnaha ka ah Dawladda Federaalka, Ururada Bulshada Rayidka ah, Qaar ka mid ah Jaamacadaha dalka iyo hay’ado calami ah.

Ujeeddada warbixinta ayaa ah in la fahmo heerka qiimeynta dalka, gaar ahaan fursadaha, caqabadaha ee heer federaal iyo heer maamul goboleed, in gorfeyn dhab ah lagu sameeyo qaab-dhismeedka Qiimeynta dalka, in la ogaado hay’adaha ka shaqeeya qiimeynta ee ka hawlgala dalka iyo in la qiimeeyo heerka ay hadda taagan tahay heerka Qiimeynta Qaranka.

Kulanka waxaa daahfuray Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqalaaha, Mudane Maxamed Xasan Shire, waxaana goobjoog ahaa Agaasimaayasha Guud ee Wasaaradaha Qorsheynta ee Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Aqoon-is-weydaarsiga oo socon doona muddo labo maalmood ah, waxa uu fursad siin doonaa in lagu soo bandhigo, lagana doodo natiijooyinka muhiimka ah ee ka soo baxay Warbixinta Heerka Qiimaynta ee Dalka iyo in laga bixiyo jawaab-celin ku saabsan warbixinta si loo hubiyo in warbixinta qiimayntu ay noqoto mid dhamaystiran, sax ah, oo ka tarjumaysa aragtiyada iyo fikradaha kala duwan ee dhinacyada ay khusayso.

Agaasimaha Waaxda Kormeerka iyo Qiimeynta Wasaaradda Qorsheynta Qaranka, Mudane Maxamuud Saciid Nuur ayaa ku booriyay mas’uuliyiintii ka soo qeybgashay kulanka in ay si wanaagsan uga doodaan warbxinta islamarkaana ay soo gurbiyaan fikradahooda si loo hubiyo in ay warbixintu noqoto mid dhameystiran.