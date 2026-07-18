Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Cilmi, oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Baydhabo, ayaa ka qeybgalay kulan lagu soo bandhigayay laguna falanqeynayay Mashruuca Bulsho ee Degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Kulanka oo ay ka qeybgaleen Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Koonfur Galbeed, masuuliyiin ka socday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee XFS, guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka, ururrada bulshada iyo marti sharaf kale, ayaa ujeeddadiisu ahayd xoojinta fahamka masuuliyiinta degmooyinka ee ku aaddan Mashruuca Bulsho iyo doorka ay ku leeyihiin hirgelintiisa.
Intii uu kulanku socday, Agaasimaha Guud Mudane Cabdulqaadir Cilmi, ayaa carrabka ku adkeeyay in degmooyinku yihiin laf-dhabarta isku xirka dowladda iyo bulshada, isla markaana ay door muhiim ah ka qaataan gaarsiinta xogta mashruuca, dhiirrigelinta ka qeybgalka bulshada iyo xaqiijinta in ujeeddooyinka mashruucu ay miro-dhalaan. Waxa uu xusay in faham qotodheer oo laga yeesho qaab-dhismeedka iyo habraacyada Mashruuca Bulsho uu horseedi doono adeegyo bulsho oo tayo leh iyo horumar waara oo shacabka Koonfur Galbeed ay si toos ah uga faa’iideystaan.
Dhanka kale Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Mudane Cabdulqaadir Cilmi, ayaa kormeer shaqo ku tagay xafiiska Hay’adda Diiwaangelinta iyo Aqoonsiga Qaranka (NIRA) ee magaalada Baydhabo, halkaas oo uu ugu kuurgalay habsami u socodka adeegyada diiwaangelinta muwaadiniinta iyo sida shaqaaluhu ugu adeegayaan bulshada.
Kormeerka ayaa diiradda lagu saaray tayada adeegyada, hufnaanta shaqada iyo sidii loo sii xoojin lahaa adeegyada muhiimka ah ee la xiriira diiwaangelinta iyo aqoonsiga qaranka.
Mudane Cabdulqaadir Cilmi ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in adeegyada dowladda loo bixiyo si hufan, nidaamsan, isla markaana si degdeg ah uga jawaaba baahiyaha iyo cabashooyinka muwaadiniinta. Waxa uu maamulka iyo shaqaalaha NIRA ku boorriyay inay sii laba jibbaaraan dadaalladooda si loo xaqiijiyo adeegyo tayo sare leh oo shacabka ku abuura kalsooni.