Waaxda Qorsheynta ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqalaaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furtay Magaalada Jowhar ee Xarunta Maamulka Hirshabeelle ee Soomaaliya wadatashi socon doono muddo saddex maalin ah kaasoo dib loogu eegayo laguna cusbuuneysiinayo Qorshaha 9-aad ee Horumarinta Qaranka (NDP-9).

Wadatashigan ayaa maanta waxaa lala yeeshay Hay’adaha Dowlad-Goboleedka Hirshabeelle, iyadoo berri iyo saa danbana lala yeelan doono Ururada Bulshada Rayidka iyo Ganacsatada si looga tashado kala horumarinta hirgelinta dhameystirka QHQ-9-aad si xal loogu helo daldaloolo kasta oo jira.

Ujeeddada ugu weyn ee wadatashiga ayaa ah in la is waafajiyo waxyaabaha la soo jeediyey iyo talooyinka kasoo baxay dib-u-eegista xiliga dhexe ee Qorshaha 9-aad ee Horumarinta Qaranka iyo in la hubiyo in muddada harsan si wanaagsan loo fuliyo.