Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Sooomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa shir gudddoomiyay kulanka 12-aad ee wadajir ah ee Baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Kulanka waxaa ku weheliyay ku-xigeennada labada Aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana ajandaha Kulanka uu ahaa:

(B) Dib-u-eegista dastuurka KMG marxalada 2-aad.

(T) Ka doodista soo jeedimaha wax-ka-badalka Dastuurka. CUTUBKA 1-aad: Baaqa Jamhuuriyadda• QODOBKA 1aad ilaa 9-aad.

Xildhibaannada Labada Aqal ayaa ka dooday in wax ka bedel lagu sameeyo qodobada qaar ee cutubka koowaad, waxayna sidoo kale Xildhibaannadu ka doodeen maqaamka Caasimadda Muqdisho, Ilaalinta dhulka, hawada iyo badda Soomaaliyeed, Xuquuqda Haweenka Soomaaliyeed (30%) Boqolkiiba Soddon, sareynta sharciga, ku dhaqanka Diinta Islaamka, luuqada rasmiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jinsiyada Muwaadinka iyo kan aan muwaadinka aheyn.

Fadhiga Golaha ayaa lagu marti qaaday xubno ka socday culima’udiinka iyo ururada bulshada rayidka oo matalaya bulshada rayidka, kuwaas oo dhageysanaya doodda Xildhibaannada iyo talo soo jeedinta qodobada qaar ee u baahan wax ka bedelka Dastuurka.

Guddoomiye Sheekh Aadan oo soo xiray kulanka ayaa sheegay in dooda maanta ay laheyd xiiso loona baahan yahay in la sii wado ayaa waxaa uu tilmaamay in maalinta Sabtida ah loo ballamo si loo sii wado dooda Xildhibaannada.