Ra’isul Wasaare ku xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna ku simaha Ra’iisul Wasaaraha Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta xarunta dhexe ee SoDMA waxa uu ku Guddoomiyey shir gaar ah oo u dhaxeeyey Xafiiska Ra’isul Wasaaraha, Hay’adda Maareynta Musiiboyinka Qaranka, Wasaaradaha Gargaarka dowlad goboleedyada Dalka, iyo Masuuliyiin ka socday hay’addaha Samafalka maxalliga ah .

Shirkaan oo looga hadlay xaaladaha beni’aadannimo ee dalka ayaa waxaa ka soo baxay in SoDMA qabato shir aan caadi aheen oo looga hadlayo xaaladaha beni’aadannimada, caqabadaha jira iyo sida looga gudbi karo, in la dhameestiro sharciyada iyo siyasaddaha looga hortagayo Leex shashada Gargaarka iyo in la dhiso guddi gaar ah oo ka kooban SoDMA iyo hay’addaha maxalliga ah oo ka shaqeeya in inta aysan dadka soo barakicin deegaandooda wax loogu qabto.