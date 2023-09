la tacaalidda Dhul-gariirkii ka dhacay dalka Marooko ayaa galay maalintii shanaad, waxaana la sheegayaa in tirada dhimashadu ay kor u kacday oo ay gaartay 2,901 qof, halka tirade dadka dhaawacmayna lagu sheegay 5,500 oo qof.

Samatabbixiyeyaasha ayaa weli la tacaalaya sidii ay u gaari lahaayeen tuulooyinka fogfog ee uu dhul-gariirku waxyeellada ba’an u geystay, iyagoo la soo soo warinaya inay jiraan dad wali burburka hoostiisa ku jira iyo kuwa dhibateysan oo u baahan in gargaar la gaarsiiyo.

Laanqayrta Cas ee Caalamiga, ayaa sheegtay in Rajadii laga qabay in la badbaadiyo dadka qaar ay aad usii yaraneyso, waxayna bilowday codsi ay ku ururineyso in ka badan $100 milyan oo dollar si gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo Shacabka reer Marooco.

Shaqaalaha samatabbixinta Moroco, oo ay taageerayaan kooxo Ajnabi ah iyo mutadawiciin, ayaa isku dayaya in ay gargaar u fidiyaan boqollaal qoys oo guryahoodii waayay, iyadoo ay jiraan dad aad u badan oo habeenkii afraad ku hoyanaya bannaanka.

