RADIO MUQDISHO:-Deegaanka Saddex Higlo,oo qiyaastii 50KM dhanka Koonfureed kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug,ayaa waxaa ka taagan abaar aad u daran, taas oo si ba’an u saameysay nolosha dadka iyo duunyada ku dhaqan deegaankaasi.
Guddoomiyaha deegaanka Khaliif Warsame Maxamed oo la hadlay Radio Muqdisho,ayaa u sheegay in abaartani ay tahay mid in muddo ah ka jirtay deegaanka, isla markaana haatan ay ugu sii daran tahay xaaladda biyo biyo la’aanta daran iyo midda nololeed oo adag.
Guddoomiyuhu waxa uu baaq u diray Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Galmudug, isagoo ka codsaday in si degdeg ah gargaar biyo-dhaamin ah loo gaarsiiyo bulshada ku nool deegaanka, si loo yareeyo saameynta abaarta.