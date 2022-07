Guddoomiyaha Jaamacadda Somali International University – SIU mudane 𝐌𝐚𝐱𝐚𝐦𝐞𝐝 𝐘𝐮𝐮𝐬𝐮𝐟 𝐒𝐡𝐞𝐞𝐤𝐡 𝐂𝐮𝐦𝐚𝐫 iyo Guddoomiye ku-xigeenka dhinaca cilmibaarista iyo horumarinta (Research and Development) mudane 𝐒𝐡𝐚𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐃𝐢𝐢𝐫𝐢𝐲𝐞 𝐂𝐚𝐛𝐝𝐢 oo Safar shaqo ku jooga dalka Rwanda ayaa kulan la yeeshay Guddoomiyaha Jaamacadda Rwanda Dr. Didas Kayihura Muganga.

Kulanka ayaa looga wada hadlay arrimo ay ka midyihiin iskaashiga Jaamacadaha ee dhinaca cilmibaarista, suurtaggalnimada arday isdhaafsi iyo wadashaqayn saaxiibtinnimo oo dhexmarta labada Jaamacadood.

Jaamacadda SIU ayaa horay xiriirro wadashaqeyn muddo 10 sano ku dhow ula samaysay Jaamacadaha kala ah: University of Nairobi (UoN), Kenyatta University (KU), Makerere University iyo Mbarara University of Sciences and Technology oo ah Jaamacadaha ugu waaweyn Geeska Afrika.